Reggiana, UFFICIALE: arriva Bozhanaj dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Arriva un nuovo rinforzo per la Reggiana, che si unirà alla rosa a disposizione di mister Dionigi. I granata, attraverso una nota sui propri profili, hanno ufficializzato l’arrivo a titolo temporaneo dal Modena del centrocampista, Kleis Bozhanaj. Il classe 2001 ha giocato questo inizio di stagione con la maglia della Carrarese e adesso e pronto a questa nuova avventura con gli emiliani.

Di seguito il comunicato del club:

“AC Reggiana comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dal Modena il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kleis Bozhanaj, che vestirà la maglia granata in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. Benvenuto a Reggio Emilia, Kleis!”

