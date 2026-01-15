Carrarese, Calabro: «In Serie B la solidità difensiva è un fattore fondamentale»

CARRARA – In vista del match tra Carrarese e Avellino, con calcio d’inizio in programma per Sabato alle ore 15, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei toscani, Antonio Calabro, analizzando il momento della sua squadra e quello che serve per portare a casa l’incontro.

«Abbiamo iniziato positivamente la stagione per quanto riguarda il rendimento in trasferta per poi calare col passare delle settimane – ha dichiarato il tecnico -. Come avevo già detto precedentemente, credo sia un dato strettamente collegato alle reti subite, del resto in trasferta, quando ci è capitato di andare in svantaggio, abbiamo sempre trovato grandi difficoltà a ribaltare la situazione»

Calabro torna a parlare del match di andata contro l’Avellino: «All’andata è stata una partita davvero strana, probabilmente una delle più strane da quando sono a Carrara, però sono passati diversi mesi da quella gara, e credo che entrambe le squadre siano cambiate. Ad ogni modo, siamo consapevoli del tasso elevato di difficoltà della sfida di sabato»

E su cosa servirà, il tecnico non ha dubbi: «Come ho detto anche ai ragazzi, servirà grande concentrazione, oltreché un’impeccabile organizzazione tattica per uscire indenni dal “Partenio”. Infatti, credo che la Carrarese debba giocare una partita grintosa, ad alta intensità, con la consapevolezza che l’aspetto più importante da tenere in considerazione sia quello dei duelli individuali»

Infine, un analisi su cosa serve in questo campionato per fare bene: «Resto saldamente convinto di come la solidità difensiva sia un fattore fondamentale, soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie B. Attualmente, siamo reduci da due clean sheet casalinghi, a dimostrazione di quanto il lavoro quotidiano incentrato sul miglioramento di alcuni nostri difetti stia portando dei frutti»