Avellino, l’ex rosa Sala si presenta: «Felice di essere qui, possiamo toglierci tante soddisfazioni»

In seguito al suo arrivo in questa sessione di calciomercato all’Avellino, si è presentato in via ufficiale in conferenza stampa l’ex esterno del Palermo, Marco Sala. Il giocatore ha esposto le sue prime sensazioni dopo l’arrivo in biancoverde, sottolineando la sua felicità nell’iniziare questa nuova avventura.

«Sono felice di essere qui, è stata una trattativa inusuale, sono arrivato prima della sessione del mercato – ha dichiarato -. Ringrazio il Como per gli anni passati insieme, per quello che mi hanno dato, ma anche per avermi permesso di potermi allenare subito con l’Avellino»

Sulle sue sensazioni all’inizio di questa nuova avventura, Sala dichiara: «Sono positive, nel senso che esordire con una vittoria in casa, può dare solo uno slancio emotivo importante per quello che sarà la stagione. Io credo che questa squadra sia forte, un gruppo con un potenziale inespresso. Davvero possiamo toglierci tante soddisfazioni»

Infine, sul rapporto con l’altro ex rosa, Gennaro Tutino: «Lo conoscevo già da prima, ci ho giocato insieme, è un giocatore con potenzialità enormi, si è sbloccato sabato, è un giocatore che è stato molto sfortunato e credo che ci darà una grandissima mano per raggiungere i nostri obiettivi»