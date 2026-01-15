Serie A: il Bologna espugna il “Bentegodi”, Verona battuto 3-2. La classifica aggiornata
Porta a casa tre punti preziosi da una trasferta insidiosa il Bologna. Al “Bentegodi” i rossoblù si impongono sul risultato di 3-2 sul Verona, in un match pieno di emozioni e gol da entrambe le parti.
Inizia il match e parte subito forte il Verona, trovando la rete che sblocca il match: contropiede di Bernede si fa tutto il campo e al momento giusto appoggia lateralmente verso Orban che con un destro preciso batte Ravaglia. La formazione di Vincenzo Italiano reagisce, trovando al 21′ la rete del pari: su un calcio di punizione laterale, Freuler tocca per Orsolini che fa partire un mancino potente all’incrocio dei pali.
Il Bologna non si ferma e al 29′ trova il gol del sorpasso: Dominguez serve Odgaard, che con un mancino dal limite dell’area batte Montipò e firma la rete del 2-1. Nel finale di tempo arriva anche il terzo gol della formazione ospite firmato da Castro, con i rossoblù vanno dunque al riposo in vantaggio per 3-1.
Ad inizio ripresa gestisce bene il vantaggio la formazione di Vincenzo Italiano, che concede poche occasioni ai gialloblù. Al 71′ arriva però la rete che accorcia le distanze da parte dei padroni di casa: Orban scappa a destra e crossa al centro, Freuler nel tentativo di allontanare batte Ravaglia con uno sfortunato autogol. Un gol che serve però solo a rendere meno amaro il risultato, con gli ospiti che portano a casa la vittoria.
Con questi tre punti il Bologna sale a quota 30 punti, raggiungendo l’ottavo posto il classifica. Sprofonda il Verona, che adesso occupa l’ultimo posto con appena 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 46
Milan – 40
Napoli – 40
Juventus – 39
Roma – 39
Como – 34
Atalanta – 31
Bologna – 30
Lazio – 28
Udinese – 26
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 22
Genoa – 19
Cagliari – 19
Lecce – 17
Fiorentina – 14
Pisa – 13
Verona – 13