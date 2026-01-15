L’ex rosa Joao Pedro dice no al Pisa: vuole restare in Messico

Joao Pedro non tornerà in Serie A nel mercato di gennaio. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, è saltata in maniera irreversibile la trattativa tra l’attaccante italo-brasiliano e il Pisa, che sperava di riportarlo in Italia dopo l’esperienza all’estero.

Joao Pedro ha deciso di rimanere in Messico all’Atletico San Luis, facendo naufragare l’operazione proprio sul più bello. Gli accordi tra le parti sembravano infatti già definiti, tanto da aver convinto la dirigenza nerazzurra di essere ormai arrivata al traguardo. Il ripensamento del giocatore ha invece portato alla fumata nera definitiva, lasciando il Pisa spiazzato.

Una scelta netta da parte dell’attaccante classe 1992, che a 33 anni ha preferito dare continuità alla sua avventura in Liga MX, rinunciando così a un ritorno nel calcio italiano che avrebbe avuto un forte valore simbolico, soprattutto dopo gli anni importanti vissuti con la maglia del Cagliari.

Parlando di numeri, la carriera di Joao Pedro racconta di un attaccante esperto e prolifico: 271 presenze e 86 gol con il Cagliari, oltre a esperienze in Brasile, Portogallo, Inghilterra, Turchia e Uruguay. In Messico, con l’Atletico San Luis, ha finora collezionato 20 presenze e 15 reti, dati che spiegano anche la volontà del club e del giocatore di proseguire insieme. Da ricordare anche l’esordio con la Nazionale italiana, avvenuto dopo la naturalizzazione ai tempi del Cagliari.