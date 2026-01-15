Palermo-Spezia, quote a confronto: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 15, 2026

Palermo favorito, Spezia chiamato all’impresa. Le quote dei principali bookmaker fotografano con chiarezza l’orientamento del mercato in vista della sfida di domenica al Renzo Barbera, dove la squadra di Filippo Inzaghi parte con i favori del pronostico.

Il segno 1 (vittoria Palermo) è stabilmente sotto quota 1.80, mentre il colpo esterno dello Spezia resta un’ipotesi considerata complessa, con valori che oscillano tra 4.45 e 4.75. Più alta anche la quota del pareggio, segnale di una gara che gli operatori immaginano combattuta ma indirizzata verso i rosanero.

Le quote dei bookmaker

Bet365

1: 1.75

X: 3.60

2: 4.75

Snai

1: 1.70

X: 3.60

2: 4.60

AdmiralBet

1: 1.75

X: 3.55

2: 4.45

Lottomatica

1: 1.70

X: 3.65

2: 4.75

NetBet

1: 1.72

X: 3.75

2: 4.75

Betfair

1: 1.75

X: 3.50

2: 4.50

Analisi quote

Il Palermo è considerato favorito in modo piuttosto netto, soprattutto grazie al fattore campo e al momento positivo in classifica. La quota più bassa per il segno 1 è proposta da Snai e Lottomatica (1.70), mentre il pareggio trova il valore più alto su NetBet (3.75), segnale di una possibile gara chiusa ma non bloccata.

Lo Spezia, invece, è chiamato a sovvertire i pronostici: il segno 2 resta alto su tutti i bookmaker, con il picco a 4.75 su Bet365, Lottomatica e NetBet. Numeri che raccontano una sfida difficile per i liguri, ma non impossibile in un campionato imprevedibile come la Serie B.

Con oltre 22.500 presenze già annunciate e la concreta possibilità di superare quota 25 mila spettatori, il Barbera si prepara a essere un fattore anche per le quote. Il campo, come sempre, darà il verdetto finale.

