Serie A, Como-Milan 1-1 all’intervallo: Kempf illude, Nkunku ristabilisce l’equilibrio

Primo tempo intenso e ricco di episodi al Sinigaglia, dove Como e Milan vanno al riposo sull’1-1. A partire meglio è la squadra di casa, ordinata nel palleggio e aggressiva sulle seconde palle. Al 10’ il Como passa in vantaggio: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Marc Oliver Kempf svetta in area piccola e batte Maignan di testa per l’1-0.

Il Milan prova a reagire gestendo il possesso, ma il Como si rende ancora pericoloso con Nico Paz e Da Cunha, trovando però sulla sua strada un Mike Maignan decisivo con almeno due interventi di grande livello. I rossoneri crescono nel finale di frazione e al 44’ arriva l’episodio chiave: fallo goffo di Kempf in area, rigore per il Milan dopo il controllo VAR.

Dal dischetto, al 45’+1’, Christopher Nkunku è glaciale: rincorsa spezzata e conclusione precisa nell’angolino basso che vale l’1-1. Poco dopo, il fischio di Marco Guida manda le squadre negli spogliatoi, chiudendo un primo tempo equilibrato, giocato su buoni ritmi e con occasioni da entrambe le parti.