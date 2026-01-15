Joao Pedro chiarisce la sua scelta: “Ringrazio il Pisa ma in Messico sono felice”

Il trasferimento di Joao Pedro al Pisa, che sembrava ormai ad un passo, è definitivamente saltato. A sorpresa, l’attaccante ha scelto di rimanere all’Atletico San Luis, interrompendo la trattativa con il club toscano. La decisione ha lasciato sorpresi anche i vertici del Pisa, che avevano già definito gli accordi per riportarlo in Serie A.

Per fare chiarezza sulla sua scelta, Joao Pedro ha pubblicato un messaggio sui social, esprimendo gratitudine verso il Pisa e il suo staff: “Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed è una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà.”

Con queste parole, l’attaccante ha confermato la sua volontà di proseguire la sua avventura in Messico, dove ha trovato stabilità e affetto. Nonostante l’interesse del Pisa, per Joao Pedro il futuro sembra essere ancora all’Atletico San Luis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JP (@_jpedro_)