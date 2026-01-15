Palermo-Spezia, meteo favorevole al Barbera: clima mite e nessun rischio pioggia

Buone notizie dal fronte meteo in vista di Palermo–Spezia, in programma domenica alle 17:15 allo stadio Renzo Barbera. Le condizioni atmosferiche previste accompagneranno la gara con un clima nel complesso mite e stabile, ideale sia per il gioco sia per il pubblico sugli spalti.

Nel tardo pomeriggio, al momento del calcio d’inizio, la temperatura si attesterà intorno ai 15–16 gradi, con una sensazione termica gradevole e senza particolari sbalzi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni: non sono infatti previste piogge né fenomeni significativi durante l’arco della partita.

I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali e sud-orientali, con raffiche contenute che non dovrebbero incidere sull’andamento del gioco. Ottima anche la visibilità, superiore ai 10 chilometri, a conferma di condizioni ideali per lo svolgimento dell’incontro.

Con l’avanzare della sera la temperatura calerà gradualmente verso i 13–14 gradi, ma senza particolari disagi. Il Barbera, già avviato verso una cornice di pubblico importante, potrà dunque contare su un meteo amico per una sfida che si preannuncia intensa anche sugli spalti.

In sintesi: niente pioggia, clima mite e vento debole. Palermo-Spezia potrà giocarsi senza interferenze meteorologiche, lasciando al campo e al tifo il compito di fare la differenza.