Serie A, Milan vince 3-1 contro il Como: Rabiot decisivo con una doppietta. La classifica aggiornata

Il Milan si impone 3-1 contro il Como in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo un avvio equilibrato, è il Como a sorprendere al 10′ con Marc Oliver Kempf, che svetta su un cross dalla destra e batte Maignan con un colpo di testa preciso, portando i padroni di casa in vantaggio.

La reazione del Milan arriva prima della fine del primo tempo: al 45′ +1′, Christopher Nkunku trasforma un rigore con freddezza, pareggiando i conti e portando il risultato sull’1-1 all’intervallo.

Nel secondo tempo, il Milan prende il controllo della partita. Al 55′, Adrien Rabiot approfitta di un pallone vagante in area e con un preciso tiro rasoterra batte Butez per il 2-1. Il Como non si arrende e crea alcune buone occasioni, ma la difesa rossonera è solida, e Maignan compie un paio di interventi importanti.

Al 88′, è ancora Adrien Rabiot a chiudere i conti con un altro gol straordinario, questa volta da fuori area, con un tiro che finisce nell’angolino basso di destra per il definitivo 3-1. Nonostante gli sforzi finali del Como, il Milan porta a casa tre punti importanti, mantenendo il controllo della partita nel secondo tempo.

La classifica aggiornata

Inter – 46

Milan – 43

Napoli – 40

Juventus – 39

Roma – 39

Como – 34

Atalanta – 31

Bologna – 30

Lazio – 28

Udinese – 26

Sassuolo – 23

Torino – 23

Cremonese – 22

Parma – 22

Genoa – 19

Cagliari – 19

Lecce – 17

Fiorentina – 14

Pisa – 13

Verona – 13