Serie A, Milan vince 3-1 contro il Como: Rabiot decisivo con una doppietta. La classifica aggiornata
Il Milan si impone 3-1 contro il Como in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo un avvio equilibrato, è il Como a sorprendere al 10′ con Marc Oliver Kempf, che svetta su un cross dalla destra e batte Maignan con un colpo di testa preciso, portando i padroni di casa in vantaggio.
La reazione del Milan arriva prima della fine del primo tempo: al 45′ +1′, Christopher Nkunku trasforma un rigore con freddezza, pareggiando i conti e portando il risultato sull’1-1 all’intervallo.
Nel secondo tempo, il Milan prende il controllo della partita. Al 55′, Adrien Rabiot approfitta di un pallone vagante in area e con un preciso tiro rasoterra batte Butez per il 2-1. Il Como non si arrende e crea alcune buone occasioni, ma la difesa rossonera è solida, e Maignan compie un paio di interventi importanti.
Al 88′, è ancora Adrien Rabiot a chiudere i conti con un altro gol straordinario, questa volta da fuori area, con un tiro che finisce nell’angolino basso di destra per il definitivo 3-1. Nonostante gli sforzi finali del Como, il Milan porta a casa tre punti importanti, mantenendo il controllo della partita nel secondo tempo.
La classifica aggiornata
Inter – 46
Milan – 43
Napoli – 40
Juventus – 39
Roma – 39
Como – 34
Atalanta – 31
Bologna – 30
Lazio – 28
Udinese – 26
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 22
Genoa – 19
Cagliari – 19
Lecce – 17
Fiorentina – 14
Pisa – 13
Verona – 13