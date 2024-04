Palermo: il pm chiede l’archiviazione per l’uomo che aveva dato fuoco al cane Aron

Il pm di Palermo ha chiesto l’archiviazione delle accuse nei per l’uomo 47enne indagato per aver dato alle fiamme il cane Aron, provocandone la morte due giorni dopo. Come riporta Gds.it, la procura ha avvisato 19 parti, tra enti, associazioni, onlus, persone fisiche che si erano costituite come persone offese avvertendole di avere a a disposizione 20 giorni per proporre opposizione alla richiesta.

L’indagato era anche accusato di danneggiamento, minacce, porto d’armi. La notizia del cane dato alle fiamme ha destato clamore e commozione a Palermo e tra gli animalisti che organizzarono anche una manifestazione nel capoluogo. Emilio Colaci, imprenditore salentino, ha anche chiesto l’autorizzazione per fare realizzare un monumento ad Aron e a tutti gli animali vittime di violenza.