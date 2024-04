Cosenza-Palermo: vietata la vendita di alcolici. Le disposizioni

Sabato alle ore 16:15 allo stadio San Vito-Gigi Marulla andrà in scena Cosenza-Palermo, match della 33esima giornata di Serie B ritenuta a rischio dall’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive. Negli incontri che si sono svolti con la Autorità di P. S. , le stesse hanno espresso richiesta di limitare il più possibile il consumo degli alcolici, in quanto potrebbero avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Queste valutazioni hanno spinto le autorità competenti a disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche all’interno dell’impianto calabrese. Per questo motivo, il 13 aprile 2024 dalle ore 12 alle ore 19 è fatto divieto, a tutte le tipologie di esercizi commerciali presenti all’interno dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”, di somministrare e/o vendere. e qualunque titolo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Altresì é fatto divieto a chiunque, di detenere e/o consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. A riportarlo è Cosenzachannel.it.