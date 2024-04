Dionigi: «Playoff, occhio al Catanzaro e al Brescia. Cremonese favorita per il secondo posto»

Davide Dionigi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calcioweb.eu. L’ex tecnico del Cosenza ha parlato sia della formazione calabrese, prossima avversaria del Palermo, e anche della lotta promozione. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Per quanto riguarda i playoff, il Catanzaro è la sorpresa del campionato e sarà la ‘bestia nera’ per tutte le squadre. Il Brescia è una squadra quadrata che porta a casa i risultati. E’ una bomba esplosiva. La Cremonese è la favorita per la promozione diretta. E’ la squadra forte e guidata da un allenatore esperto come Stroppa. Lotta salvezza? Lecco e Feralpisalò sono leggermente fuori. L’Ascoli ha il calendario migliore, anche il Cosenza può sfruttare il calendario, rischiano moltissimo Spezia e Bari. La situazione di quest’ultimi è veramente strana, la rosa è da prime posizioni. Non è una squadra abituata a questa classifica e il fattore psicologico rischia di fare la differenza. Le altre squadre sono abituate a lottare per la salvezza»