Repubblica: “Palermo. La città delle buche killer, il Comune spende solo 14 dei 46 milioni stanziati”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul problema delle buche a Palermo.

La situazione delle strade a Palermo riflette una problematica urbana persistente, aggravata da anni di manutenzione insufficiente e dalla tragica realtà di incidenti mortali, come quello del motociclista Samuele Fuschi. Le strade deteriorate non solo rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, ma anche un onere economico significativo per il Comune, a causa dei risarcimenti derivanti da incidenti legati alle condizioni delle infrastrutture.

Contesto e Sfide

Sotto la precedente amministrazione di Leoluca Orlando, era stato delineato un piano di manutenzione ordinaria, il quale però ha trovato concretizzazione solo anni dopo, sotto la guida del sindaco Roberto Lagalla. Il piano attuale prevede una spesa di 46 milioni di euro suddivisa in otto lotti, corrispondenti alle circoscrizioni di Palermo. Tuttavia, fino ad oggi, gli investimenti effettivi sono stati limitati e la distribuzione dei fondi prevista si estenderà su un arco temporale prolungato, con 6 milioni di euro stanziati nel 2023 e ulteriori 8 milioni previsti per il 2024.

Risposte e Interventi

Il sindaco Lagalla ha evidenziato che, nonostante gli anni di stallo, la sua amministrazione ha avviato i lavori con i fondi e le risorse disponibili, mirando a superare gli ostacoli ereditati e a migliorare la situazione delle infrastrutture stradali cittadine. Tra gli interventi già realizzati o in programma, vi sono la riparazione di tratti stradali particolarmente danneggiati e la mappatura delle buche, un’iniziativa mai attuata precedentemente, che ha portato alla riparazione di circa 50 buche al giorno.

Prospettive Future

Nonostante gli sforzi in corso, la strada verso una soluzione completa è ancora lunga. I ritardi accumulati e la gravità delle condizioni attuali richiedono un’azione più rapida e decisa. La manutenzione delle strade è un problema che tocca direttamente la vita quotidiana dei cittadini, influenzando la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita urbana.

Il piano di manutenzione stradale di Palermo, quindi, si trova a un bivio critico: da un lato, c’è la necessità di accelerare i lavori e di ottimizzare l’uso delle risorse, dall’altro, la realtà di un’eredità di negligenza che non può essere risolta immediatamente. La sfida per l’amministrazione attuale sarà quella di bilanciare queste esigenze, garantendo interventi efficaci e tempestivi per ridurre il rischio di ulteriori incidenti e per migliorare sostanzialmente le condizioni delle strade della città.