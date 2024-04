Conference League: 0 a 0 a Plzen, la Fiorentina si gioca tutto al ritorno. Fenerbahce sconfitto 3 a 2 dall’Olympiakos

Si sono appena concluse due delle quattro partite dei quarti di finale di andata di Conference League. In casa del Viktoria Plzen la Fiorentina non va oltre lo 0 a 0. Gara equilibrata in entrambi i tempi, terminata con un risultato che permette ai viola di giocare la gara di ritorno al Franchi con buone possibilità di poter raggiungere le semifinali.

Pioggia di gol invece in Olympiakos-Fenerbahce, match terminato con il risultato di 3 a 2. Dopo i gol di Fortounis e Jovetic nel primo tempo, Chiquinho firma tris dei greci ad inizio ripresa. La squadra turca trova prima la reazione con il rigore di Tadic e poi con la rete di Kahveci, che rende meno pesante il passivo e mantiene ancora vive le speranze di qualificazione.

Stasera alle 21 Aston Villa-Lilla e Club Brugge-Paok chiuderanno il programma dei quarti di finale di andata.