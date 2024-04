Palermo, il format City è già una realtà. Galassi: «Puntiamo a creare un settore giovanile pazzesco»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’inaugurazione del Palermo FCA e riporta le parole dei protagonisti.

Per adesso il centro resta solo a disposizione della prima squadra ma chi lo vivrà in futuro, ha sottolineato l’avvocato Alberto Galassi, che fa parte sia del board del Manchester City che del Palermo, dovrà avvertire la responsabilità.

«Ai ragazzi di Palermo che porteremo qua vogliamo far capire in che club sono: in tempi brevi puntiamo a creare un settore giovanile pazzesco che sfrutti i talenti inespressi di questa terra. Fra i motivi per cui abbiamo scelto Palermo per venire in Italia, c’è l’enorme bacino d’utenza che questa squadra rappresenta. Il solo nome della città è un grande brand che noi vogliamo valorizzare».