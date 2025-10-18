Gazzetta dello Sport: “Palermo, lesione al polpaccio per Gyasi: salta il Modena e resterà fuori a lungo”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Brutta tegola per il Palermo di Filippo Inzaghi alla vigilia del big match con il Modena. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Emmanuel Gyasi ha subito una lesione al polpaccio destro in seguito a un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento.

L’esterno offensivo rosanero è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato il problema fisico, costringendolo a uno stop prolungato. Non solo salterà la sfida con il Modena, ma resterà fermo per diverse settimane, un’assenza pesante per la squadra rosanero.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Palermo, lesione al polpaccio per Gyasi: salta il Modena e resterà fuori a lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Nuova regola in Nazionale: “Scelti solo i giocatori del Nord” | La novità della FIGC

Marco Fanfani Ottobre 18, 2025

Il Resto del Carlino: “Modena e Palermo, quante similitudini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Repubblica: “Pohjanpalo contro Gliozzi. Va in scena la sfida del gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Giornale di Sicilia: “Caccia al branco dello Zen, sette giovani sotto torchio per l’omicidio di Paolo Taormina”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025