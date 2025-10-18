Gazzetta dello Sport: “Palermo, lesione al polpaccio per Gyasi: salta il Modena e resterà fuori a lungo”
Brutta tegola per il Palermo di Filippo Inzaghi alla vigilia del big match con il Modena. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Emmanuel Gyasi ha subito una lesione al polpaccio destro in seguito a un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento.
L’esterno offensivo rosanero è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato il problema fisico, costringendolo a uno stop prolungato. Non solo salterà la sfida con il Modena, ma resterà fermo per diverse settimane, un’assenza pesante per la squadra rosanero.