Nuova regola in Nazionale: “Scelti solo i giocatori del Nord” | La novità della FIGC

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Marco Fanfani Ottobre 18, 2025

FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Una scelta che non favorisce lo sviluppo del calcio italiano.

Nel calcio, la divisione tra Nord e Sud è un tema che va oltre il semplice campo di gioco. In molti Paesi, Italia compresa, rappresenta una linea invisibile che separa realtà economiche, infrastrutturali e culturali profondamente diverse. Le squadre del Nord, storicamente più ricche e organizzate, hanno potuto contare su investimenti costanti, strutture moderne e bacini d’utenza più solidi, elementi che hanno favorito il loro dominio sportivo.

Il Sud, invece, ha spesso dovuto lottare contro limiti economici e gestionali. Club storici come Napoli, Palermo o Bari hanno alternato stagioni di entusiasmo e successi locali a momenti di crisi societarie e retrocessioni. Nonostante questo, il tifo meridionale resta tra i più caldi e passionali del Paese, capace di riempire gli stadi anche nei momenti più difficili, mantenendo viva l’identità calcistica di intere comunità.

Negli ultimi anni, alcune realtà del Sud stanno provando a colmare il divario. Il Napoli campione d’Italia nel 2023 ne è un simbolo, ma anche club come Lecce, Catania e Reggina cercano di consolidarsi attraverso progetti sostenibili e nuovi modelli di gestione. Tuttavia, le differenze infrastrutturali restano evidenti: impianti datati e risorse limitate frenano la crescita.

Il calcio italiano, per tornare davvero competitivo, dovrà ridurre questo squilibrio. Investire nel Sud significherebbe valorizzare un potenziale enorme, sia economico che umano, restituendo equilibrio a un movimento che, da troppo tempo, si muove su due velocità.

Al via il nuovo ciclo azzurro

A Novarello prende ufficialmente il via il percorso della nuova Nazionale Under 15. Il selezionatore Enrico Battisti ha convocato 44 giovani talenti che domani si sfideranno in una partitella a ranghi contrapposti al “Villaggio Azzurro” di Granozzo con Monticello. È il primo passo di un cammino che servirà a costruire la base della futura Nazionale giovanile.

Tra i convocati figurano diversi profili interessanti, come il difensore Alessandro Gennaro Esposito e i centrocampisti Gabriel Matrisciano e Nicolas Bottan, scoperti durante il torneo “Il calciatore dell’Evolution Programme”, disputato lo scorso maggio a Tirrenia. Tutti i giocatori della selezione nord sono nati nel 2011 e rappresentano il meglio delle nuove leve del calcio italiano.

pallone serie a-lapresse-ilovepalermocalcio

Le prossime tappe del progetto

Il percorso proseguirà il 23 ottobre a Catanzaro con la selezione del Sud, il 30 ottobre a Coverciano con quella del Centro-Nord e, infine, il 6 novembre a Roma per il gruppo del Centro.

Il gran finale è previsto dal 21 al 23 novembre, quando a Novarello si disputerà il tradizionale “Torneo di Natale”, seguito a metà dicembre dal “Torneo di Sviluppo UEFA”, la prima vera uscita ufficiale per gli azzurrini di Battisti, chiamati a rappresentare il futuro del calcio italiano.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Palermo, lesione al polpaccio per Gyasi: salta il Modena e resterà fuori a lungo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Nuova regola in Nazionale: “Scelti solo i giocatori del Nord” | La novità della FIGC

Marco Fanfani Ottobre 18, 2025

Il Resto del Carlino: “Modena e Palermo, quante similitudini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Repubblica: “Pohjanpalo contro Gliozzi. Va in scena la sfida del gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Giornale di Sicilia: “Caccia al branco dello Zen, sette giovani sotto torchio per l’omicidio di Paolo Taormina”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025