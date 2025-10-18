Di Marzio: “Sampdoria, ore decisive per il futuro di Donati. Torna d’attualità il nome di Foti”

Dopo la pesante sconfitta con la Virtus Entella e il successivo silenzio stampa imposto dalla società, in casa Sampdoria sono ore di riflessione e valutazioni sul futuro della panchina blucerchiata. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la posizione di Massimo Donati non è mai stata così in bilico: il tecnico, con soli cinque punti raccolti in otto giornate, rischia seriamente l’esonero dopo un avvio di stagione deludente che ricorda da vicino le difficoltà dello scorso campionato.

Tra i nomi presi in considerazione dalla dirigenza, formata dal duo Walker-Fredberg insieme al direttore sportivo Andrea Mancini, torna d’attualità quello di Salvatore Foti. L’ex attaccante blucerchiato, oggi allenatore, era stato vicino a un ritorno a Genova già in estate, in tandem con Attilio Lombardo, prima che la proprietà scegliesse di puntare su Donati.

Secondo quanto rivelato ancora da Gianluca Di Marzio, Foti — ex collaboratore di José Mourinho alla Roma — sarebbe oggi uno dei profili italiani più apprezzati sul taccuino della Samp. Attualmente corteggiato anche dalla nazionale iraniana, l’ex giocatore ha deciso di prendersi del tempo per valutare il proprio futuro, ma un’eventuale chiamata blucerchiata lo troverebbe pronto a rimettersi in gioco.

Foti conosce bene l’ambiente doriano: a Genova ha vissuto da calciatore e da collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, restando legato alla città e ai colori della Samp. Il suo nome resta dunque una possibilità concreta in caso di esonero di Donati, per tentare di invertire un trend negativo e riportare entusiasmo in una piazza che chiede una svolta immediata.