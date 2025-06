Palermo, Gomis si allena duramente: «Feeling good». Il portiere vuole convincere Inzaghi

Alfred Gomis non vuole lasciare nulla al caso. Reduce dal brutto infortunio della passata stagione, il portiere del Palermo ha pubblicato sui social una foto post-allenamento con la scritta eloquente: «Feeling good». Un messaggio chiaro, rivolto non solo ai tifosi ma anche e soprattutto a Pippo Inzaghi.

Il nuovo tecnico rosanero, infatti, valuterà tutti gli uomini a disposizione durante il ritiro di Chatillon, e Gomis vuole farsi trovare al massimo della forma per provare a riconquistare la porta del Palermo.

Intanto però, il mercato non si ferma. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile addio dell’estremo difensore senegalese, con il club che starebbe valutando diversi profili per il ruolo di titolare. In cima alla lista ci sarebbe Emil Audero, che potrebbe liberarsi dal Como, mentre non sono escluse piste alternative che portano a un nuovo portiere da affiancare o sostituire a Gomis.

In attesa di sviluppi, l’unica certezza è il lavoro. E Gomis, sudato e sorridente tra i pini di una località non precisata, lo dimostra con i fatti.