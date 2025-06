Gazzetta di Modena: “Palermo su Palumbo, trattativa in corso: il Modena chiede 3,5 milioni ma apre alla contropartita”

Proseguono senza sosta i contatti tra Palermo e Modena per Antonio Palumbo. Come riportato oggi dalla Gazzetta di Modena, la trattativa è entrata nel vivo e le due società stanno cercando un’intesa per portare il centrocampista in rosanero. L’obiettivo condiviso sarebbe quello di chiudere entro la prossima settimana, anche se resta ancora da colmare una certa distanza tra domanda e offerta.

Secondo quanto riferisce sempre la Gazzetta di Modena, il club emiliano valuta il cartellino del calciatore attorno ai 3,5 milioni di euro, mentre l’offerta avanzata dal Palermo si aggira su cifre inferiori. Tuttavia, i canarini avrebbero aperto alla possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare la parte cash dell’operazione.

In particolare, la Gazzetta di Modena sottolinea come il club gialloblù abbia espresso una preferenza per il portiere Sebastiano Desplanches, valutato circa 1,5 milioni, rispetto al centrocampista Dario Saric, il cui valore si aggira attorno agli 800mila euro. Il Palermo riflette, consapevole dell’interesse concreto per Palumbo e del potenziale strategico dell’operazione in vista della stagione 2025/26.