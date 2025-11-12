Giornale di Sicilia: “Palermo, Giovane e Veroli fuori dai radar. Ma ora sperano in una chance”

Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il momento delicato che sta attraversando il Palermo potrebbe aprire nuove opportunità per chi finora è rimasto ai margini delle rotazioni di Inzaghi. In un periodo in cui tutti sono chiamati a dare di più, e le gerarchie potrebbero cambiare da un momento all’altro, alcuni giocatori poco impiegati vogliono provare a mettersi in mostra.

Tra questi c’è sicuramente Giovane, ex Atalanta Under 23, che finora ha collezionato appena quattro presenze e poco più di 90 minuti complessivi. L’ultima apparizione risale alla trasferta contro lo Spezia, quando una sua sfortunata deviazione favorì il gol avversario. Un episodio che, come ricorda il Giornale di Sicilia, non ebbe conseguenze ma che segnò il suo momentaneo arretramento nelle gerarchie di Inzaghi. Nelle ultime cinque gare, infatti, il centrocampista non ha più trovato spazio, nonostante il Palermo stia attraversando una fase di difficoltà proprio in mezzo al campo.

Discorso diverso per Veroli, che pure ha visto il campo di rado ma gode della piena fiducia di Inzaghi. L’ex Sampdoria ha disputato la sua ultima partita proprio contro lo Spezia, sostituendo lo squalificato Ceccaroni. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il giovane difensore ha mostrato qualità e personalità, e ora punta a convincere l’allenatore a concedergli nuove chance, magari in un ruolo differente da quello di braccetto sinistro.

Durante la sosta, entrambi proveranno a sfruttare il tempo a disposizione per scalare posizioni e farsi trovare pronti. Il Giornale di Sicilia, nella sua analisi, evidenzia come la crescita dei giocatori meno impiegati potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il Palermo, alla ricerca di nuove energie per rilanciare la stagione.