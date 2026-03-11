Palermo, Gardini sui passi avanti per il nuovo Renzo Barbera: «Un occasione cruciale per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Giornata importante per la città di Palermo. Si sono, infatti, chiusi oggi i lavori della conferenza preliminare dei servizi sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, passaggio tecnico-amministrativo decisivo nel processo di ammodernamento dell’impianto sportivo cittadino.

Queste le dichiarazione dell’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, riportate nel comunicato congiunto:


“Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare – afferma l’Amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini – ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività”.

“Il Club infatti si è sempre manifestato pronto a farsi carico della maggior parte dell’investimento sul nuovo impianto – dichiara Gardini – correlato a un accordo di concessione pluridecennale, ben consapevole delle ricadute sociali e dei benefici che la nuova opera potrebbe generare per tutta la città in termini di riqualificazione urbana. Tutto questo rafforza la posizione di Palermo nella rosa sempre più ristretta di città candidate per ospitare Euro 2032, abilitando così ulteriori opportunità di sviluppo comune”.

“Il buon avanzamento del progetto è frutto dell’ottima collaborazione tra Club, istituzioni ed enti coinvolti, tutti ugualmente consapevoli che questa sia un’occasione cruciale per la nostra città, i suoi abitanti e i suoi tifosi – conclude l’amministratore delegato rosanero -. E per questo ringraziamo ancora il Sindaco e tutti gli uffici comunali per lo sforzo profuso”.

