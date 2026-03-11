Mondiali, il ministro dello sport iraniano: «Non parteciperemo alla competizione»

Una notizia che circolava da tempo, che adesso non rappresenta più un incognita. Da oggi è certezza: la nazionale di calcio iraniana rinuncia ai mondiali di calcio in Nord America. A dare l’annuncio è stato il ministro dello sport iraniano, Ahmad Donjamali.

“Dato che questo governo corrotto ha ucciso il nostro leader, non siamo in alcun modo in grado di partecipare ai Mondiali”, ha affermato Donjamali in un’intervista televisiva in diretta nazionale, alla luce del conflitto in corso dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Teheran.



