Conclusa la conferenza preliminare per la riqualificazione del Renzo Barbera, Lagalla: «Motivo di grande soddisfazione»

Si sono chiusi oggi i lavori della conferenza preliminare dei servizi sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, passaggio tecnico-amministrativo decisivo nel processo di ammodernamento dell’impianto sportivo cittadino.

«Esprimo grande soddisfazione per la conclusione dei lavori della conferenza preliminare dei servizi, che rappresenta un nuovo e importante passo avanti nel percorso verso la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La chiusura della fase odierna sancisce infatti la fattibilità tecnico-amministrativa dell’opera, funzionale alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto, che sarà formalizzata attraverso una apposita delibera di Giunta» ha affermato il sindaco Roberto Lagalla





Il primo cittadino della città ha poi aggiunto: «Desidero ringraziare il Palermo FC per la collaborazione proficua che continua con l’Amministrazione comunale e tutti gli enti coinvolti che hanno preso parte alla conferenza, contribuendo con il proprio lavoro e le proprie competenze a questo risultato. Un apprezzamento va anche al Consiglio comunale per il contributo che ha già annunciato di voler assicurare in questo percorso, segno di una volontà condivisa di lavorare insieme nell’interesse della città».

«Adesso si passerà alla Conferenza decisoria, che sarà chiamata a valutare il progetto di fattibilità economica della riqualificazione dello stadio – ha dichiarato Lagalla -. Continuiamo a lavorare insieme al Palermo FC con l’obiettivo di consegnare ai tifosi e alla città uno stadio moderno e di livello, all’altezza delle ambizioni di Palermo».

«L’obiettivo comune – conclude il sindaco – è anche quello di far rientrare il Barbera tra gli impianti candidati ad ospitare competizioni di livello internazionale, a partire dagli Europei del 2032».