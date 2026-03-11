Foti saluta la Sampdoria: “È giunto il momento di remare insieme, vi auguro la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
Screenshot 2026-03-11 183522

Dopo l’esonero degli scorsi giorni a causa degli scarsi risultati ottenuti, l’ormai ex allenatore della Sampdoria, Salvatore Foti, ha voluto salutare il club e tifosi con un messaggio pubblicato attraverso i propri profili social.

Questo il suo messaggio d’addio:


“Sono stati mesi intensi ,pieni di emozioni forti , vissuti esclusivamente con l’unico obiettivo di aiutare la Sampdoria che, per me, è casa. Volevo ringraziare tutti e abbracciare i nostri magnifici tifosi che rappresentano, con orgoglio e stile il passato, il presente e futuro del club. Adesso non c’è più tempo per trovare colpevoli, è giunto il momento di remare INSIEME e spingere in un’unica direzione: la salvezza! Vi abbraccio, augurando di cuore ad Attilio, Nicola e a tutte le persone che vogliono realmente il bene della Samp, di raggiungere l’obiettivo insieme ai ragazzi in queste 9 finali”

Tra passato, presente e futuro del club, Foti ha cosi salutato il club blucerchiato, augurando di raggiungere la salvezza in queste ultime decisive 9 gare di campionato.

