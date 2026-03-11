Padova, Fusi: «Adesso arrivano le big. Il Venezia la squadra che mi ha impressionato di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 11, 2026
fusi

In vista del match di sabato 14 marzo contro il Catanzaro, è intervenuto in sala stampa il centrocampista del Padova, Pietro Fusi, focalizzandosi sulle prossime difficili gara che i biancoscudati dovranno affrontare.

«L’obiettivo è quello di prendere più punti possibili fino all’ultima giornata – ha dichiarato il centrocampista -. Adesso dobbiamo affrontare le squadre che viaggiano nella parte alta della classifica, ma non abbiamo paura e andiamo avanti step by step»


Sul prossimo match, Fusi ha aggiunto: «Ci stiamo concentrando maggiormente su di noi, il Catanzaro viene da una serie di risultati utili consecutivi ma cerchiamo di trarre il massimo da noi stessi per ottenere i risultati»

Il centrocampista si è poi focalizzato sulla forza di questo gruppo: «Siamo tutti bravi ragazzi che abbiamo fatto poca fatica a integrarci l’un con l’altro. Il gruppo è solido e non mi sento preso di mira, nel senso che sono parte integrante della squadra ma non mi sento caricato di eccessive responsabilità»

Infine, il giocatore dice la sua su chi secondo lui è la favorita per la vittoria del campionato: «La squadra che mi ha impressionato di più è il Venezia»

