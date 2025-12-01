Palermo Futsal Club sull’ottovolante: Di Chiara straripante

Torna a vincere il Palermo Futsal Club al Tocha e lo fa contro una delle corazzate di questo campionato, l’Oratorio San Vincenzo, imponendosi con il risultato di 8-4. Nonostante le pesanti assenze di giocatori come Chinnici e Gennaro, il Palermo disputa una gara di grinta e cuore, portando a casa 3 punti fondamentali. A segno La Fiura (tripletta), Nicchia (doppietta), Louati (doppietta) e Di Chiara, quest’ultimo migliore in campo con una rete e ben 5 assist.

Primo tempo

Mister Gentile comincia con il quintetto formato da Sammartino, Lopes, Sujon, Di Chiara e La Fiura. Il Palermo attacca e pressa alto fin dall’inizio, sbloccando la partita con il solito capitano La Fiura: l’attaccante spedisce in rete un passaggio sul secondo palo di Sujon, battendo l’ex di giornata Calì.

L’Oratorio si rende raramente pericoloso e il Palermo triplica con le reti di Nicchia e Louati. Nicchia va in gol al termine di un’azione corale dopo i tocchi di Corsino, Lucchese e il decisivo assist di Di Chiara. Louati approfitta invece di un passaggio filtrante dello stesso Di Chiara per firmare la sua prima rete stagionale. Gli ospiti provano a reagire e Catanzaro accorcia le distanze con un super gol che non lascia scampo a Sammartino. Il Palermo sfiora più volte la quarta rete, ma gli ospiti resistono.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la rete di Di Chiara: ennesimo pallone recuperato dal numero 33, scambio con La Fiura e tap-in vincente. L’Oratorio reagisce e trova tre gol che rimettono tutto in equilibrio. Giuliano spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali, poi Catanzaro insacca con un diagonale approfittando di un errore difensivo rosanero. Il timeout chiamato dagli ospiti è provvidenziale: al rientro in campo Giuliano sigla il 4-4 con l’Oratorio vicini anche alla quinta rete. Il Palermo non ci sta e spreca due volte il possibile 5-4 con Corsino e La Fiura, ma il gol arriva poco dopo: Lopes alza lo sguardo, lancia lungo su Di Chiara che, di prima, offre un assist magistrale a Nicchia per il nuovo vantaggio.

A questo punto il Palermo si diverte ed esalta il proprio pubblico. Il solito Di Chiara crea l’occasione per la rete di La Fiura, che poco dopo realizza anche su calcio di punizione. Sul 7-4 l’Oratorio San Vincenzo fatica e subisce anche l’ottava rete, con Di Chiara che taglia in due la difesa e serve un liberissimo Louati, bravo a superare Faraci (subentrato a Calì).

Triplice fischio del duo Crapanzano–Graziano e primo successo stagionale tra le mura amiche del Tocha Stadium per il Palermo Futsal Club. Vittoria importantissima per i ragazzi del presidente Pazzaglia, che salgono a quota 12 punti. Prossimo appuntamento in campionato sabato 6 dicembre contro gli Eightyniners, in uno scontro delicato per la classifica alle ore 17:00.

Under 19

Settimana da incorniciare anche per la selezione Under 19. Il duo Sujon–Lopes guida il Palermo Futsal Club alla vittoria contro i pari età della Merlo C5. A segno Meli (tripletta), capitan Catalano (doppietta) e un autogol. Grande prestazione dei giovani rosanero, che conquistano così la prima gioia in campionato.