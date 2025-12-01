Serie B da record: Palermo domina gli spalti e trascina la classifica spettatori
La Serie B continua a confermarsi uno dei campionati più seguiti d’Europa, non solo in campo ma anche sugli spalti. La stagione in corso sta registrando numeri importanti, con piazze storiche e realtà emergenti che contribuiscono a rendere la cadetteria un torneo affascinante anche oltre il rettangolo di gioco.
Passione, tradizione e sostegno incondizionato sono il motore di una competizione che ogni anno alza l’asticella della partecipazione. Il dato fornito da StadiaPostCards.com fotografa perfettamente l’impatto del pubblico nelle venti città della B.
Palermo primo per distacco: oltre 235 mila tifosi al Barbera
A guidare la classifica c’è il Palermo, che nelle prime 8 gare interne ha richiamato allo stadio 235.057 spettatori, confermandosi la piazza più calda dell’intera categoria. Dietro i rosanero si piazza la Sampdoria con 160.325 presenze in 7 partite, mentre il podio è completato dal Modena (74.819).
Molto partecipate anche le sfide di Cesena, Spezia, Catanzaro e Bari, a conferma di un campionato che coinvolge realtà storiche e tifoserie numerose.
Media spettatori: Palermo imprendibile
Guardando alla media per gara, il distacco diventa ancor più evidente:
Palermo – 29.482 spettatori
Sampdoria – 22.904
Cesena – 12.211
Bari – 11.510
Modena – 10.688
Dati che certificano il ruolo determinante del fattore casa e il valore aggiunto rappresentato dalle gradinate, sempre più decisive nella lunga corsa della Serie B.
Una cadetteria che vive di entusiasmo
Anche piazze più piccole come Mantova, Padova, Sudtirol ed Entella fanno la loro parte, confermando la bellezza di un torneo capace di unire territori, culture e passioni diverse.
Con numeri in crescita e stadi sempre più coinvolti, la Serie B si conferma un campionato vivo, pulsante e capace di offrire uno spettacolo che va ben oltre i 90 minuti.