Palermo fuori dai playoff, la Curva Nord Inferiore espone uno striscione contro Galassi: «Hai problemi di memoria»

La sconfitta contro la Juve Stabia e l’eliminazione dai playoff di Serie B hanno fatto riesplodere la contestazione. Nella notte, la Curva Nord Inferiore ha affisso uno striscione polemico all’esterno dello stadio “Renzo Barbera”, rivolto direttamente ad Alberto Galassi, consigliere del Palermo e membro del board del City Football Group.

«Galassi sei tu che hai problemi di memoria… Il Palermo ha 124 anni di gloriosa storia!» recita lo striscione, posizionato di fronte alla Curva Nord, come replica alle recenti dichiarazioni di Galassi che avevano sollevato perplessità tra i tifosi, in particolare per il riferimento alla “giovane età” del nuovo corso rosanero.

Il messaggio è chiaro: la tifoseria organizzata non accetta ridimensionamenti né lezioni sulla memoria storica di un club con oltre un secolo di vita. La Curva Nord Inferiore, già protagonista nei giorni scorsi con la decisione di disertare la trasferta di Castellammare, torna a farsi sentire anche fuori dal campo, e la contestazione sembra destinata a proseguire.