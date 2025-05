Palermo-Frosinone 2-0: le pagelle del match

Il Palermo, dopo il doppio passo falso contro Sudtirole e Cesena, torna alla vittoria e lo fa con il risultato di 2-0 contro il Frosinone. La vittoria arriva grazie alla doppietta, la prima stagionale per lui, siglata da Matteo Brunori al 30’ e al 48’. Con questa vittoria i rosanero arrivano a quota 51 punti in classifica e si preparano ad affrontare la Carrarese davanti il pubblico amico del Barbera. Di seguito le pagelle dei rosanero:

AUDERO 6: Si deve preoccupare più di non essere colpito dai fumogeni che dei tiri da parte degli attaccanti avversari. Corre dei brividi solo sul finale di partita ma fino a quel momento il Frosinone si è visto poco e ha calciato ancora meno. L’arbitro lo salve nei minuti finali, dopo aver subito il gol da Amborsino che viene annullato.

DIAKITÈ 6: Due da titolare di seguito non le giocava a cavallo tra gennaio e febbraio. Anche oggi gioca come terzo di destra in difesa, ma non deve nemmeno sudare perché il Frosinone fa veramente poco per metterlo in difficoltà. Accusa un fastidio muscolare e deve uscire dal campo.

BANIYA 6: Va con troppa sufficienza su un cross spiovente in area e non riesce ad intervenire mettendo in difficoltà Audero che si trova Pecorino di fronte che calcia. È il solo errore del match perché poi è molto attento e non fatica neanche tantissimo.

NIKOLAOU 6: Forse da quando è in rosanero è la gara più semplice per lui, il Frosinone spinge poco, lui deve solo stare attento a non commettere errori e non ne fa.

PIEROZZI 6: Per non sbilanciare troppo la squadra, vista la presenza di Di Francesco sul lato opposto, resta molto basso e copre abbastanza bene sulle sortite offensive di Kone, quando prova ad avanzare sbaglia, come spesso accade, il cross.

GOMES 6: La solita prestazione positiva, tanta corsa tanta mobilità e oggi serve anche l’assist del 2-0 per Brunori. Sembra in debito di ossigeno e cala un po’ nel finale.

Dal 90′ VASIC SV:

BLIN 6: Molto mobile, cerca di gestire il gioco e imbastire delle azioni degne di nota ma il movimento dei compagni non è tantissimo ma lui non corre nemmeno molto. Ammonito salterà l’ultima di campionato.

DI FRANCESCO 7: Dai suoi piedi arriva l’assist per il gol di Brunori e parte l’azione del 2-0, sempre di Brunori. La sua presenza i calciatori del Frosinone la temono e cercano di tenerlo a bada, ma non ci riescono quasi mai. La sua vivacità aiuta tanto.

Dal 69’ LUND 6: Entra quando il Frosinone prova a spingere per rimettersi in partita e deve tenere a bada Partipilo, lo fa sufficientemente bene.

SEGRE 6: Non sono tanti gli inserimenti da parte sua anche, va alla ricerca continua della posizione e non la trova quasi mai.

Dal 77’ RANOCCHIA 6: Torna a fare il trequartista ma tocca pochi palloni. Entra con lo spirito giusto.

BRUNORI 7,5: Prima doppietta stagionale per il capitano rosanero. Sblocca il match con un destro sul palo lontano sul quale Cerofolini non può arrivare. Il secondo gol è molto facile per uno con le sue caratteristiche, deve solo calciare in porta il passaggio al bacio di Gomes. Per lui sono nove in stagione. Va anche alla tripletta con uneurogol da centrocampo, vede Cerofilini fuori dai pali e calcia ma l’estremo portiere è riuscito a recuperare la posizione e deviare in angolo. Esce dal campo tra gli applausi del pubblico.

Dal 90′ LE DOUARON SV

POHJANPALO 5,5: Partita anonima per lui, i compagni lo servono poco e non ha mai la possibilità di calciare verso la porta avversaria.

DIONISI 6: È costretto a rinunciare ancora a Ceccaroni ma si aggiunge anche Magnani e sa bene che ha un solo risultato a favore, cioè la vittoria, ma il clima al Barbera oggi non è dei migliori perché i cori contro di lui sono tanti. La squadra riesce a portare a casa il risultato ma di fronte c’era un Frosinone che ha messo poco in difficoltà la sua squadra che, ora, è matematicamente dentro i playoff e dovrà arrivarci al meglio possibile ma la condizione non sembra essere quella migliore.