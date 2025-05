Brutta notizia per il Palermo in vista dell’ultima giornata di campionato. Il centrocampista Blin è stato ammonito nel secondo tempo del match contro il Frosinone e, già diffidato, salterà per squalifica la gara contro la Carrarese.

Una perdita pesante per Alessio Dionisi, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari in mezzo al campo in una sfida decisiva per l’accesso ai playoff.