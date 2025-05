Spezia, allarme per Esposito: nuovo stop al bicipite femorale, a rischio i playoff

Brutte notizie in casa Spezia. Durante il match contro la Cremonese, il centrocampista Salvatore Esposito si è fermato improvvisamente nel corso dell’azione che ha portato al terzo gol grigiorosso, accasciandosi a terra e chiedendo immediatamente il cambio.

Il problema riguarda il bicipite femorale della coscia destra, lo stesso muscolo che aveva già costretto il regista spezzino a uno stop di circa un mese dopo la sfida con il Pisa.

Esposito non è rientrato in campo dopo l’intervallo ed è stato sostituito da Candelari, lasciando subito presagire la serietà del problema. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma in vista dei playoff la sua presenza è fortemente in dubbio.

Un’eventuale assenza rappresenterebbe un duro colpo per il tecnico Luca D’Angelo, che considera Esposito una pedina fondamentale per l’equilibrio e la manovra della squadra. La speranza dello Spezia è che non si tratti di una ricaduta grave, ma le sensazioni non sono positive.