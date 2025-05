Palermo-Frosinone, il dato ufficiale degli spettatori al Barbera

Sono 20.556 i titoli d’ingresso emessi per la sfida di questa sera tra Palermo e Frosinone, valida per il 38° turno del campionato di Serie B.

Nel dettaglio, il club rosanero ha comunicato i seguenti numeri:

Biglietti venduti: 6.876

Abbonamenti attivi: 13.680

Tifosi ospiti: 0

Il dato conferma un’ottima affluenza allo stadio Renzo Barbera, nonostante il clima teso e la protesta in atto da parte della Curva Nord. Nessun tifoso del Frosinone è presente nel settore ospiti, in virtù del divieto di trasferta imposto per motivi di ordine pubblico.