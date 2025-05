Serie B: il Catanzaro pareggia contro il Sassuolo. Avanti Bari, Cesena e Sudtirol. I risultati parziali

La corsa ai playoff di Serie B si infiamma e il primo tempo della giornata regala gol, sorprese e tanta tensione. Il Palermo chiude in vantaggio contro il Frosinone grazie a una rete di Brunori, ma deve guardarsi le spalle: Bari, Cesena e Sudtirol sono tutte momentaneamente vincenti e mettono pressione ai rosanero nella volata per la post-season.

Al “Tombolato”, il Bari sta conducendo per 1-0 sul Cittadella grazie a un gol di Favilli al 32′, mentre il Cesena è avanti a Cosenza con una zampata di Bastoni al 12′. Altra prova di forza quella del Sudtirol, che chiude avanti per 2-1 in casa del Pisa: in gol Mallamo al 22′ e Gori al 37′, con Lind che accorcia per i toscani al 39′.

Nel match del Barbera, il Palermo si sblocca al 29′ con un destro a giro di Brunori, dopo un primo quarto d’ora contratto e segnato dalla tensione sugli spalti. I rosanero mantengono l’1-0 fino all’intervallo, ma la battaglia è ancora lunga.

Risultato pesantissimo quello dello Spezia, travolto in casa dalla Cremonese con un clamoroso 0-3 già nei primi 45 minuti: a segno Barbieri (13′), Azzi (17′) e Vandeputte (43′). Male anche il Pisa, sotto al Sudtirol. Pari tra Modena e Brescia, con botta e risposta tra Borrelli (25′) e Caso (28′).

A Marassi, la Sampdoria si affida al colpo di Meulensteen, che trova il vantaggio allo scadere del primo tempo contro la Salernitana. Tutto fermo tra Sassuolo e Catanzaro, mentre il Mantova è avanti 1-0 sulla Carrarese con rete di Mancuso al 44′.

Show del giovane Girma, che segna una doppietta (29′ e 45′) nel primo tempo di Juve Stabia-Reggiana, permettendo agli ospiti di chiudere il parziale avanti 2-0.

I risultati parziali:

Cittadella-Bari 0-1

Cosenza-Cesena 0-1

Juve Stabia-Reggiana 0-2

Mantova-Carrarese 1-0

Modena-Brescia 1-1

Palermo-Frosinone 1-0

Pisa-Sudtirol 1-2

Sampdoria-Salernitana 1-0

Sassuolo-Catanzaro 0-0

Spezia-Cremonese 0-3