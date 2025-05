Serie B, caos a Cosenza: sospesa dopo 5 minuti la gara contro il Cesena per lancio di razzi in campo

Clamoroso quanto accaduto allo stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza. La sfida contro il Cesena, valida per il 38° turno di Serie B, è stata sospesa dopo appena cinque minuti di gioco a causa del fitto lancio di razzi pirotecnici sul terreno di gioco.

L’arbitro è stato costretto a fermare immediatamente la partita, impossibilitato a garantire la regolarità del match in condizioni di totale insicurezza.

A monte del gesto, la protesta vibrante dei gruppi organizzati del Cosenza. I tifosi, rimasti volutamente all’esterno dello stadio per manifestare il loro dissenso dopo la retrocessione in Serie C, hanno comunque fatto sentire la propria presenza con un’azione dimostrativa eclatante.

La situazione, adesso, è nelle mani delle autorità competenti. Si attendono aggiornamenti sulla possibile ripresa della gara e sulle sanzioni disciplinari che potrebbero colpire il club calabrese.