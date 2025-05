Serie B: Bari rimontato dal Cittadella. Il Cesena vince a Cosenza. I risultati finali

La penultima giornata di Serie B ha regalato emozioni forti e colpi pesanti sia in chiave playoff che salvezza. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 al “Barbera” e, grazie alla doppietta di Brunori, conquista con una giornata d’anticipo la matematica qualificazione ai playoff. Una prestazione solida quella degli uomini di Dionisi, che ritrovano gioco e fiducia nel momento decisivo della stagione.

In zona salvezza, vittoria fondamentale per il Cittadella, che ribalta lo svantaggio contro il Bari e si impone 3-1: per i pugliesi si fa sempre più drammatica la situazione. Il Cesena espugna il campo del Cosenza grazie al gol di Bastoni, mentre il Catanzaro sorprende tutti espugnando il Mapei Stadium e lasciando il Sassuolo in piena crisi.

Pareggio spettacolare a Pisa, dove il Sudtirol sciupa un triplo vantaggio e si fa rimontare sul 3-3. Il Modena e il Brescia chiudono in parità un match equilibrato, mentre il Mantova piega di misura la Carrarese. Successo esterno per la Reggiana contro la Juve Stabia, mentre la Sampdoria supera la Salernitana grazie a un gol nel recupero del primo tempo. Infine, la Cremonese conquista tre punti pesanti a La Spezia, dove lo spettacolo non è mancato.

Cittadella-Bari 3-1

Cosenza-Cesena 0-1

Juve Stabia-Reggiana 1-2

Mantova-Carrarese 2-1

Modena-Brescia 2-2

Palermo-Frosinone 2-0

Pisa-Sudtirol 3-3

Sampdoria-Salernitana 1-0

Sassuolo-Catanzaro 0-2

Spezia-Cremonese 2-3