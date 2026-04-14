Caputo sulla B: «Crisi Empoli una pugnalata. Bari e Samp…»

Ciccio Caputo ha analizzato l’andamento del campionato di Serie B ai microfoni di TMW.

Sull’Empoli: «Vedere il mio Empoli in quella situazione è una pugnalata al cuore. Tre allenatori in una stagione sono il segnale evidente delle difficoltà: non può essere solo un problema di guida tecnica, perché in campo vanno i giocatori. Probabilmente non si aspettavano un’annata così complicata, ma spero possano risollevarsi presto».





Su Empoli-Entella: «È una sfida che pesa di più sull’Empoli, che in casa ha faticato. L’Entella, invece, arriva con più fiducia dopo il pari con la capolista e può anche accontentarsi di un punto».

Su Entella, Sampdoria e Bari: «L’Entella sta vivendo la classica stagione da neopromossa, tra alti e bassi, ma ha una struttura solida. La Sampdoria e il Bari stanno faticando: i blucerchiati vedono la salvezza più vicina, mentre il Bari, dopo il ko col Monza, deve reagire subito e fare più punti possibile nelle ultime giornate».