Corriere dello Sport: “Palermo, nel mirino c’è ora il big-match”

Il Palermo si proietta verso il big match contro il Modena, in programma al “Barbera” dopo la sosta, con la consapevolezza di essere una squadra vera. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la vittoria di La Spezia ha confermato la solidità del gruppo rosanero e la forza del progetto costruito da Filippo Inzaghi.

Il momento chiave della gara, racconta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, arriva al 21’ del primo tempo: l’infortunio di Mattia Bani avrebbe potuto creare scompiglio, ma la difesa non ha perso equilibrio né organizzazione. Un segnale forte di un sistema ormai rodato, capace di reggere anche di fronte alle emergenze.

Risorse interne. Pierozzi resta una delle certezze di Inzaghi, ma le vere rivelazioni di questo inizio di stagione sono Peda e Veroli. Le loro prestazioni, sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, valorizzano il lavoro del tecnico piacentino e la mentalità collettiva che sta alla base del successo rosanero. Con Ceccaroni squalificato, Veroli ha risposto presente al “Picco”, mentre Peda, adattato al centro della difesa dopo l’ingresso di Diakité, ha confermato la propria affidabilità.

Il Palermo ha dimostrato che la propria forza risiede nel gruppo e non nei singoli. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la squadra è in grado di sopperire a qualsiasi assenza mantenendo identità e compattezza. Un successo che vale più dei tre punti, perché certifica la maturità di un gruppo che sa reagire e crescere insieme.

Il nuovo che avanza. Peda e Veroli, tra i migliori in campo a La Spezia, rappresentano “l’altro Palermo”: quello dei giovani pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Veroli, arrivato dal Cagliari, ha propiziato con una sponda il gol del momentaneo 2-0 di Pierozzi, mentre Peda – classe 2002 – ha dimostrato di meritare la fiducia di Inzaghi, che in estate aveva insistito per trattenerlo dopo il prestito alla Juve Stabia.

Il polacco, già protagonista in Coppa Italia, sogna adesso la nazionale maggiore. Intanto, come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, due rosanero sono stati convocati dalle rispettive selezioni: Joronen e Pohjanpalo risponderanno alla chiamata della Finlandia per le sfide del 9 ottobre contro la Lituania e del 12 contro l’Olanda, valide per la qualificazione ai Mondiali.