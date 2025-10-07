Corriere dello Sport: “Il Modena, sorpresa non per caso”

È la capolista che nessuno si aspettava. O forse, come scrive Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, quella che molti non hanno visto arrivare. Il Modena di Andrea Sottil è la rivelazione di questa Serie B: una squadra completa, organizzata, costruita con intelligenza e con una precisa identità tattica.

Già a luglio, quando il gruppo si è radunato a Fanano, la società aveva praticamente completato l’organico. Il direttore sportivo Andrea Catellani, in piena sintonia con il tecnico, ha dato vita a un progetto concreto, basato su un gioco verticale, dinamico, lontano dallo sterile possesso palla.

Come sottolinea Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, la forza del Modena nasce dall’equilibrio tra reparti. Una difesa a tre solida, protetta da un centrocampo fisico e intelligente, e un attacco ricco di alternative che in pochi in Serie B possono vantare: Mendes, Defrel, Di Mariano, Caso e Gliozzi formano una batteria offensiva di grande qualità e profondità.

Ma a fare la differenza sono anche l’esperienza e la fame di due elementi chiave: Zampano e Zanimacchia, reduci dalla Serie A, hanno alzato il livello tecnico e caratteriale della squadra, colmando un punto debole che il Modena si portava dietro da due stagioni.

Innesti in difesa. Come ricorda Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il rinnovamento è partito dal reparto arretrato: il portiere Chichizola, insieme ai nuovi centrali Tonoli, Adorni e Nieling, ha dato solidità immediata. Anche il centrocampo è stato rinforzato con centimetri e muscoli grazie a Sersanti e Pityyha, che affiancano un leader silenzioso ma decisivo come Gerli, centrocampista “box-to-box” di un calcio che si vede sempre meno.

I numeri certificano l’impresa. Come scrive Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il Modena è imbattuto dopo sette giornate: cinque vittorie e due pareggi, 17 punti in classifica, miglior attacco del campionato con 13 gol segnati e miglior difesa con sole tre reti subite. Un primato condiviso con il Palermo, prossimo avversario in Sicilia, in una sfida che promette scintille tra due squadre costruite per restare in alto.