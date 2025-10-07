Corriere dello Sport: “Gattuso va sul sicuro, 9 campioni d’Europa”

Leonardo Spinazzola, la “freccia azzurra” dell’Europeo 2021, è l’ultimo nome inserito nella lista dei convocati dal ct Rino Gattuso. Come ricorda Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto di puntare sull’esperienza, richiamando calciatori che conoscono bene la maglia azzurra e le pressioni della Nazionale. Dopo il rientro di Locatelli a settembre — al posto di Ricci, finito ai margini del Milan — è ora toccato a Cristante, chiamato a sostituire il laziale Rovella, fermato dalla pubalgia. Due reduci di Wembley per rimpiazzare i giovani a cui Spalletti aveva affidato la regia nel percorso verso il Mondiale 2026.

Una decisione che, come sottolinea ancora Patania sul Corriere dello Sport, va oltre la contingenza. Gattuso, infatti, non rinuncia alle novità: nella lista trovano spazio Nicolussi Caviglia, neo centrocampista della Fiorentina, Cambiaghi — in crescita esponenziale con il Bologna — e Piccoli, già osservato in estate ai tempi del Cagliari. Ma il segnale resta chiaro: si punta sui giocatori affidabili, su chi ha dimostrato di saper reggere la pressione. Una scelta che ricalca la tradizione della Nazionale e lo spirito voluto da Gravina.

Come ricorda Fabrizio Patania nel Corriere dello Sport, la linea strategica è definita: affidarsi alla solidità, all’esperienza, e a un gruppo coeso. In questo contesto rientra anche Spinazzola, richiamato dopo il ko di Politano e l’eventuale ritorno alla difesa a tre. Un’ulteriore opzione sulle fasce, insieme a Dimarco, Cambiaso e Udogie. Palestra resta in Under 21, mentre Bellanova è fermo per infortunio. Chiesa tornerà quando avrà ritrovato continuità con il Liverpool, mentre Gattuso segue da vicino Lorenzo Pellegrini, pronto a rientrare a Coverciano.

Da oltre un anno — come evidenzia ancora il Corriere dello Sport — ben nove campioni d’Europa mancavano dalla lista dei convocati. Ora sei di loro (Donnarumma, Meret, Di Lorenzo, Bastoni, Barella e Raspadori) non hanno mai lasciato il gruppo, ma il ritorno di Spinazzola, Locatelli e Cristante conferma il cambio di rotta.

L’esclusione di Ricci, invece, è l’emblema delle difficoltà dei giovani italiani: il suo trasferimento al Milan, dove la regia è affidata a Modric, lo ha penalizzato anche in chiave azzurra. Daniel Maldini deve ritrovare spazio all’Atalanta, mentre gli infortuni restano un ostacolo pesante. Buongiorno, Scalvini, Scamacca e Zaccagni sono indisponibili, così come Giovanni Leoni, ex Parma, costretto a uno stop di un anno. Una perdita durissima per la difesa, che ora cerca un punto di riferimento sul centro-destra.

I 27 convocati di Gattuso:

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Coppola (Brighton), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Frattesi (Inter), Spinazzola (Napoli), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma).

Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Cambiaghi (Bologna), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Piccoli (Fiorentina).