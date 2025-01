Mario Giuffredi, noto agente di calciatori come l’ex rosa Tutino e i fratelli Esposito, parteciperà come relatore alla prossima Palermo Football Conference. L’evento si terrà il 17 marzo 2025 presso la prestigiosa location della Braciera in Villa a Palermo. Giuffredi, rinomato per la sua esperienza nel settore del calcio, interverrà discutendo tematiche legate al mercato del calcio e alla gestione della carriera degli atleti.

