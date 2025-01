Brescia Oggi: “Per Borrelli ora è la Cremonese in pole position”

Come riportato da Brescia Oggi, la campagna trasferimenti invernale entra nel vivo, ma in casa Brescia il nodo principale resta il futuro di Gennaro Borrelli. L’attaccante, nonostante i soli 2 gol segnati finora in stagione, è al centro delle attenzioni di Sampdoria, Palermo e Cremonese. Tuttavia, nessuno dei tre club ha ancora presentato un’offerta ufficiale al presidente Massimo Cellino.

La strategia del Brescia è chiara: non c’è fretta di vendere Borrelli e, per lasciarlo partire, il club chiede almeno 3,2 milioni di euro. È possibile anche una cessione in prestito, ma solo con l’inserimento dell’obbligo di riscatto. In caso di mancate offerte, il numero 29 resterà a Brescia fino al termine della stagione.

Le ipotesi sul tavolo

Nonostante il Brescia sembri orientato a cedere Borrelli solo per denaro, le società interessate potrebbero provare a inserire delle contropartite tecniche. La Sampdoria potrebbe offrire il cartellino del centrocampista Matteo Ricci, 30 anni, mentre il Palermo potrebbe proporre il difensore rumeno Ionuț Nedelcearu, 28 anni. La Cremonese, invece, appare la più attiva nelle ultime ore e valuta l’inserimento dell’attaccante Manuel De Luca, 26 anni, nella trattativa.

Il mercato del Brescia

A parte il futuro di Borrelli, la cessione dell’attaccante Trent Buhagiar sembra essere l’unica altra operazione in uscita prevista per questa sessione di mercato. Sia l’allenatore Pierpaolo Bisoli che il presidente Cellino sono convinti della qualità della rosa attuale, motivo per cui difficilmente verrà stravolta.

Il Brescia attende sviluppi, consapevole che la finestra di mercato chiuderà tra 10 giorni e che il tempo stringe per chiunque voglia affondare il colpo per Gennaro Borrelli.