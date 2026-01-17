Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso

Gennaio 17, 2026

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente dell’ACF Fiorentina.

Attraverso una nota ufficiale, il club rosanero ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia Commisso, alla società viola e a tutto il popolo fiorentino in un momento di grande dolore per il calcio italiano.

Fiorentina in lutto, è morto il presidente Rocco B. Commisso

