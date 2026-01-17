Gazzetta dello Sport: “Izzo-Monza, è rottura. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra in una fase calda, con diverse operazioni pronte a essere definite e un caso destinato a far discutere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bari è tra i club più attivi, mentre a Monza esplode la questione legata ad Armando Izzo, che ha chiesto di non scendere in campo per motivi contrattuali.

Il Bari, dopo aver risolto il contratto di Pereiro, è pronto a chiudere due operazioni già ben avviate: Cuni, in arrivo dal Rubin Kazan, e il ritorno di Benedetti dalla Sampdoria. Non solo. Il club pugliese tenterà anche l’affondo per Pandolfi del Catanzaro, giocatore non convocato da Aquilani e disponibile a partire in prestito oneroso, come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport. In uscita c’è invece Vicari, vicino al trasferimento alla Reggiana, che dopo Bozhanaj ha ufficializzato anche l’arrivo del giovane Pavanati dal Verona.

Sempre molto attivo il Mantova, che resta in attesa di Diao dal Cesena ma intanto ha pescato in Grecia il rinforzo difensivo tanto atteso: si tratta del classe 2002 Chrysopoulos, arrivato dall’AEK Atene in prestito con opzione di riscatto. Lo Spezia, dopo aver ufficializzato Romano, riaprirà da lunedì i principali dossier: Bonfanti (attualmente al Pisa dall’Atalanta), Leone della Juve Stabia, legato da una clausola da 500mila euro, e Skjellerup del Sassuolo. L’Avellino, invece, dopo l’operazione Sala, tornerà a dialogare con il Como per il prestito di Le Borgne, secondo la Gazzetta dello Sport.

Ma il tema che ha acceso la giornata è il caso Izzo a Monza. Il difensore ha chiesto di non giocare contro la capolista Frosinone, una voce circolata in mattinata e poi confermata in conferenza stampa dall’allenatore Paolo Bianco. «Izzo ha chiesto di non giocare anche se non ha problemi fisici», ha spiegato il tecnico, chiarendo che la decisione è legata esclusivamente a una questione contrattuale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Izzo è in scadenza a fine stagione e già in estate aveva manifestato pubblicamente il proprio malcontento per l’assenza di un’offerta ritenuta adeguata. Il tema è tornato d’attualità nel pieno della finestra invernale, ma il dialogo con la società resta lontano da una soluzione. «Ciò che conta è il gruppo – ha aggiunto Bianco – tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile». Parole che certificano una frattura ancora aperta, mentre il mercato continua a correre, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.