Palermo-Empoli LIVE: cronaca e aggiornamenti in tempo reale dal Barbera

Il Palermo scende in campo questo pomeriggio al Renzo Barbara per affrontare l’Empoli dell’ex Dionisi. Per farlo il tecnico rosanero Inzaghi si presenta con Joronen tra i pali e una linea difensiva composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In avanti, alle spalle di Pohjanpalo, trovano posto Gyasi e Le Douaron, con Palumbo assente per squalifica. Parte dalla panchina il nuovo acquisto Johnsen.

L’Empoli risponde con Fulignati in porta e una difesa a tre formata da Obaretin, Guarino e Lovato. A centrocampo Dionisi schiera Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti ed Elia, mentre il peso dell’attacco sarà affidato alla coppia composta da Nasti e Shpendi.

Tutto pronto dunque al Barbera, dove il Palermo cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per proseguire il proprio percorso, mentre l’Empoli va a caccia di punti pesanti in trasferta.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

24′ – GOOOOOL PALERMO!!!! La Douaron dalla sinistra crossa con un sinistro potente che arriva ai piedi di Gyasi che di prima calcia verso la porta: palo-rete e parità ristabilita.

23′ – Augello va alla battuta, la mette in mezzo ma nessun compagno riesce ad approfittarne.

21′ – Gyasi viene atterrato da Lovato e conquista un calcio di punizione nei paraggi della bandierina.

17′ – E’ l’Empoli ad andare ancora all’attacco: Magnino da fuori area sferra il tiro, Joronen si stende e la respinge.

13′ – Il Palermo fatica a creare azioni d’attacco in questi primi minuti di partita.

9′ – Altro calcio d’angolo per l’Empoli, Elia la mette in mezzo ma la difesa rosanero spazza via.

5′ – Gol Empoli! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Guarino trova il vantaggio dopo una serie di rimpalli in area. Dopo un breve check del Var la rete viene confermata.

3′ – Ranocchia cerca di innescare l’azione lanciando in avanti per Le Douaron, il numero 21 viene atterrato ma l’arbitro lascia correre.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Magnani.

Indisponibili: Rui Modesto, Veroli.

Squalificati: Palumbo.

EMPOLI (3-5-2) Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Candela, Ghion, Ilie, Ignacchiti, Elia; Nasti, Shpendi. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Ceesay, Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov. Indisponibili: Bianchi, Moruzzi, Pellegri.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza). Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta). Secondo assistente: Ayoub El Filali (Alessandria). Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (Bergamo). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Guarino al 5′, Gyasi 24′

NOTE: