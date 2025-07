Palermo, ecco la formazione ufficiale per l’amichevole contro la Nuova Sondrio

Dodicesimo giorno di ritiro a Châtillon e nuovo test sul campo per il Palermo di Filippo Inzaghi. Alle ore 18:00, allo stadio “E. Brunod”, i rosanero scenderanno in campo per la terza amichevole pre-campionato, affrontando la Nuova Sondrio.

Questa la formazione ufficiale scelta dal tecnico rosanero:

PALERMO: 1 Gomis; 6 Gomes, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Augello.

A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 7 Di Francesco, 8 Segre, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Un test utile per continuare a mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi in vista dei primi impegni ufficiali. Restano a riposo Lund, Magnani e Palumbo: tutti e tre stanno svolgendo un lavoro personalizzato, con l’ex Ternana arrivato in ritiro solo questa mattina.