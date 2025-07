Cremonese, scelto il nuovo portiere: arriva Emil Audero

La Cremonese ha deciso: sarà Emil Audero il nuovo portiere per la prossima stagione in Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club grigiorosso ha trovato l’accordo con il Como per il trasferimento dell’estremo difensore classe 1997, atteso ora solo per la chiusura formale dell’operazione.

Audero, reduce da una stagione divisa tra Como e Palermo, era stato inizialmente accostato con insistenza a un ritorno in rosanero. A gennaio aveva infatti vestito la maglia del club siciliano in prestito, lasciando ottimi ricordi nella piazza rosanero. Un’ipotesi che sembrava concreta a inizio mercato, ma che nelle ultime ore ha lasciato spazio alla pista grigiorossa.

La scelta della Cremonese è maturata in tempi brevi, soprattutto dopo il clamoroso dietrofront nella trattativa per Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma era già arrivato a Cremona, ma alcune divergenze economiche hanno fatto saltare tutto. A quel punto, il club ha virato deciso su Audero, chiudendo l’operazione in poche ore.

Per il portiere indonesiano sarà quindi una nuova avventura in Serie A, questa volta con la maglia della Cremonese e sotto la guida di Davide Nicola. Palermo, intanto, dovrà virare su altri profili per la porta.