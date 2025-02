Palermo, ecco Audero per trovare la serenità perduta. Il portiere è rosanero: la scheda di presentazione

Nuovo rinforzo tra i pali: Emil Audero è un nuovo calciatore rosanero. Il ds Osti piazza il colpo direttamente dalla Serie A, nella speranza che questa possa essere la scelta decisiva per rinforzare un reparto precario. Sì, perché fin dalle primissime giornate di campionato, le situazioni in quella zona del campo non sono quasi mai state positive. Dall’infortunio di Gomis, all’arrivo di un Sirigu in arretrata condizione fisica, fino ad un Desplanches insicuro complice anche, forse, l’andamento della stagione del Palermo. Per non parlare dell’infortunio del terzo portiere Di Bartolo, con il conseguente richiamo in prima squadra per il portiere della Primavera Cutrona. Insomma, un reparto martoriato da infortuni e confusione e che adesso potrebbe, finalmente, avert trovato stabilità.

DAGLI INIZI AL ROSANERO

Emil Audero cresce calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, debuttando in prima squadra nel 2017. Dopo un positivo prestito al Venezia in Serie B, passa alla Sampdoria, dove si impone come titolare e diventa uno dei portieri più rappresentativi del club. Nel 2023 si trasferisce all’Inter in prestito, vincendo la Supercoppa Italiana e lo Scudetto da secondo portiere. Dopo una stagione, si unisce al Como, neopromosso in Serie A, esordendo nel settembre 2024 trovando ad oggi poco spazio e collezionando appena 8 presenze nella stagione corrente. Un dato positivo per il Palermo, che ha così potuto farsi avanti.

A livello internazionale, sceglie l’Italia nonostante le origini indonesiane. Partecipa con l’Under-17 agli Europei e ai Mondiali 2013, pur senza giocare da titolare. Accumula presenze con l’Under-18, l’Under-19 e l’Under-20, esordendo in Under-21 nel 2017 e collezionando 10 presenze fino al 2019, quando viene convocato per l’Europeo di categoria.

LA TRATTATIVA

Quella di Audero è a tutti gli effetti la classica trattativa piazzata nelle ultime ore calde di mercato: con il ds Osti che coglie l’occasione, strappando un colpo di assoluta qualità, in uscita dalla sua ex squadra. Audero può finalmente dare al Palermo ciò che serve: continuità e serenità ad un reparto che, pur non subendo tanto, mostra spesso indecisioni significative.

Audero arriverà dal Como e sarà subito disponibile per la prossima sfida di campionato, la trasferta di La Spezia. Dionisi adesso non dovrebbe più avere indecisioni e nemmeno tutto il reparto difensivo. Osti ha piazzato un altro colpo enorme, dopo gli arrivi di Magnani e Pohjanpalo, togliendo al Palermo qualsiasi altro possibile alibi.