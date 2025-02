Cremonese, UFFICIALE: preso Valoti

La Cremonese ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Valoti dal Monza. Di seguito la nota del club:

“US Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società AC Monza i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Valoti.

Centrocampista nato a Vicenza il 6 settembre del 1993, dopo aver mosso i primi passi tra Crotone e Dalmine entra nel vivaio dell’Albinoleffe, club con il quale esordisce in Serie B a soli 17 anni. La sua carriera prosegue tra Milan, dove gioca per un anno e mezzo nella Primavera, e nuovamente Albinoleffe: in bluceleste disputa 27 partite di Serie C (con 7 gol) tra gennaio 2013 e giugno 2014. Le buone prestazioni valgono la chiamata dell’Hellas Verona, in cui milita fino al 2018 raccogliendo 65 presenze, 7 gol e 9 assist tra Serie A, B e Coppa Italia, eccezion fatta per una stagione vissuta in cadetteria con Pescara e Livorno.

Nell’estate del 2018 passa alla Spal: in maglia estense gioca due anni in Serie A e uno in Serie B, con un bottino di 18 gol e 4 assist in 86 partite. Nel 2021 si trasferisce al Monza e, agli ordini di mister Stroppa, vince i playoff e conquista la promozione in Serie A (la seconda della sua carriera dopo quella con il Verona del 2016) per poi giocare 14 gare nel massimo campionato la stagione successiva. L’anno scorso ha messo a segno 10 gol e 3 assist in Serie B con la maglia del Pisa, mentre nel 2024-25 ha raccolto 9 presenze con il Monza. Complessivamente vanta 108 partite in Serie A (con 9 gol e 3 assist) e 135 in Serie B (35 i gol, 17 i passaggi vincenti).

Benvenuto in grigiorosso, Mattia!”.